Birmingham-Reading: separados por 3 pontos

CÓD 119 Birmingham 1,97 Empate 2,85 Reading 3,2

Na segunda jornada no pós-paragem para o Mundial'2022, Birmingham e Reading encontram-se esta sexta-feira no St Andrew's Trillion Trophy Stadium, numa partida da 23.ª jornada do Championship que colocará em confronto o 14.º e o 8.º, respetivamente.Com 32 pontos, o Reading entra em campo mais bem colocado, mercê das 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas que registou até ao momento, com 24 golos marcados e 30 sofridos. Nos últimos dois jogos venceu, sendo que nos dez mais recentes apenas por uma vez o marcador ficou a zeros.Quanto ao Birmingham, vem de três jogos sem ganhar (dois empates e uma derrota), contando com 29 pontos, fruto de 7 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Em termos de golos, marcou 23 e sofreu 20.No confronto direto, o registo a destacar é o dos golos, já que os últimos seis embates entre estas equipas tiveram 3 ou mais golos, com as duas equipas a faturar. Em cinco deles foi o Birmingham a primeira equipa a marcar. Curiosamente a exceção foi na época passada, na vitória do Reading por 2-1 - um resultado que se verificou nas duas ocasiões em que se defrontaram.