Blackburn-Reading: líder procura cimentar posição

Atual líder do Championship, com um registo quase perfeito de seis vitórias e um empate, o Reading procura esta terça-feira cimentar a sua posição no topo, tendo pela frente um Blackburn Rovers que é apenas 10.º, com menos 9 pontos.



Vindo de uma goleada em casa do Coventry, o Blackburn chegará moivado a este jogo, mas o problema é que do lado oposto terá a equipa em melhor forma no campeonato, já que para lá da série imbatível já leva quatro jogos consecutivos sem sofrer golos. Por outro lado, note-se que em apenas um dos últimos seis encontros não foi a primeira equipa a marcar.



Por fim, note-se que há a promessa de golos tendo em conta o registo do confronto direto, já que nos sete últimos duelos houve sempre pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas. Nesses mesmos sete encontros, refira-se, o registo de cartões apontou para um número abaixo de 4. Por fim, e olhando também para esses últimos sete jogos, refira-se que cada equipa venceu três jogos e o outro acabou empatado o dois. Como será desta vez?