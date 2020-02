Blackburn Rovers-Stoke City: equipa da casa de olho na subida

Atualmente no oitavo lugar e a sonhar com o acesso à Premier League via playoff, o Blackburn Rovers procura esta quarta-feira alimentar essa esperança quando pelas 19h45 receber a visita do Stoke City, o atual 19.º colocado.



Mais bem colocado na tabela, os Rovers perderam apenas um dos últimos doze encontros disputados em casa, uma sequência que tentarão ampliar ante um Stoke que esta temporada apenas não perdeu cinco dos 16 duelos disputados fora de portas e que nos últimos dois sofreu um total de oito golos.



Privado neste duelo de Bradley Dack, Corry Evans, Lewis Holtby, Joe Rothwell, Joe Rankin-Costello e Derrick Williams, o Blackburn venceu por 2-1 na primeira volta, numa partidana qual ganhou com um golo marcado já nos instantes finais.



Quanto à ficha do Stoke, de notar as ausÊncias por lesão de Ryan Shawcross, Stephen Ward, Thibaud Verlinden e James McClean.

CÓD 177 Blackburn R. 2.17 Empate 2.94 Stoke City 2.97