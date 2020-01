Blackburn-Wigan: fases distintas em confronto

Duelo de encerramento da 23.ª jornada do Championship, com Blackburn e Wigan a encontrarem-se no Ewood Park, num duelo que colocará frente a frente o nono e o 23.º, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto da casa vai já em seis partidas consecutivas sem perder, numa série com cinco vitórias e um empate, ao passo que os forasteiros, conforme a tabela indica, vão precisamente numa fase totalmente inversa, com dez partidas seguidas sem triunfar, numa sequência na qual quatro empates foram o melhor que conseguiram.



Para piorar o cenário, o Wigan terá pela frente uma equipa que esta temporada apenas não venceu três dos doze jogos disputados em casa, isto numa época na qual não conseguiu ainda triunfar fora de portas (num total de onze encontros).

CÓD 184 Blackburn R. 1.73 Empate 3.24 Wigan 4.03