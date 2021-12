Blackpool-Middlesbrough: visitantes em grande momento

CÓD 131 Blackpool 3 Empate 3.15 Middlesbrough 2.15

Encontro da 25.ª jornada do Championship, com um embate entre Blackpool e Middlesbrough, que colocará frente a frente o 13.º e o 5.º colocados, respetivamente.Com 36 pontos, o Boro é uma das equipas em melhor momento no campeonato, com cinco encontros seguidos sem perder, numa série com quatro vitórias e um empate. A formação visitante conta no total com 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, numa caminhada com 27 golos marcados e 23 sofridos. Sem Darnell Fisher, Marcus Browne e Marc Bola neste duelo, o Boro não sofreu golos nos últimos quatro encontros, sendo que em oito dos últimos nove foi a primeira equipa a marcar.Em relação ao Blackpool, tem sete jogadores ausentes (Grant Ward, Kevin Stewart, Matthew Virtue, Chris Maxwell, Jordan Lawrence-Gabriel, Reece James e Ryan Wintle), sendo que em sentido inverso levam cinco jogos a sofrer - em quatro deles foram mesmo a primeira equipa a encaixar.Quanto ao confronto direto, a tendência recente aponta para golos de ambas as equipas (apenas dois dos últimos oito duelos não tiveram esse registo), sendo que uma das exceções foi mesmo esta época, com o triunfo por 3-0 na Taça da Liga por parte do Blackpool. No outro encontro também houve triunfo deste último conjunto, pelo que à terceira o Boro... vai tentar a primeira vitória.