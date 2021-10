BM Nava-Ademar León: jogo da quinta jornada da Liga ASOBAL

Encontro da quinta jornada da Liga ASOBAL, com o quinto colocado Ademar León a visitar o reduto do BM Nava, uma equipa que entra em campo três posições abaixo na tabela, apesar de curiosamente ambas terem os mesmos 4 pontos fruto de duas vitórias e duas derrotas. Faz a diferença a diferença de golos, com o Ademar León a ter +5, contra os -5 do BM Nava.



Ambas as equipas chegam a este jogo vindas de derrotas no fim de semana, ainda que no caso do Ademar León haja uma motivação adicional pelo triunfo conseguido na semana passada, na Champions. Ainda assim, de notar que nos últimos quatro duelos essa foi mesmo a única vitória deste conjunto.



Quanto ao confronto direto, o Ademar León leva três vitórais consecutivas, a última das quais em maio, num triunfo claro por 29-18.