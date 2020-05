Bnei Yehuda-Hapoel Kfar Saba: permanência em jogo

Regressa o futebol em Israel, com o líder da fase de manutenção Bnei Yehuda a receber a visita do quinto colocado Hapoel Kfar Saba, numa partida na qual ambas as equipas procurarão um retorno positivo tendo em vista as sete jornadas em falta até final do campeonato.



Em posição mais tranquila, o Bnei Yehuda chega a este jogo depois de ter ganho apenas dois jogos nos últimos cinco, um sequência similar à do Hapoel Kfar Saba, que também triunfou em dois dos últimos cinco duelos.



De notar que ambas as equipas disputaram jogos de preparação antes do regresso do campeonato, com o Bnei Yehuda a vencer um de dois duelos, ao passo que o Hapoel Kfar Saba em três partidas o melhor que conseguiu foi um empate.



Quanto ao confronto direto, este será o terceiro duelo da temporada, havendo por agora uma vitória para cada lado. Ambas por 1-0, que confirmaram a tendência recente de este confronto ser de poucos golos: nos últimos seis houve sempre dois ou menos golos.

CÓD 110 Bnei Yehuda 1.99 Empate 2.9 Hapoel Kfar Saba 3.01