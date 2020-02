Boavista-Belenenses SAD: axadrezados procuram inédita quarta vitória seguida

Vindo de três vitórias consecutivas, o Boavista procura este domingo um inédito quarto triunfo seguido na Liga NOS, quando pelas 15 horas, em duelo da 21.ª jornada do campeonato nacional, receber a visita de um Belenenses SAD que vai vivendo uma fase bem distinta.



15.º colocado, com 18 pontos, o emblema azul venceu em apenas um dos últimos oito encontros - empatou um e perdeu os restantes seis -, uma fase na qual, em sentido inverso, os axadrezados alcançaram três vitórias, um empate e quatro derrotas.



Atualmente em oitavo, com 28 pontos, o Boavista está de olho no quinto posto, o último de acesso à Europa, pelo que a obtenção de um bom resultado é algo essencial para os axadrezados, especialmente a atuar no Bessa, palco no qual apenas perdeu três dos dez jogos disputados (ganhou três e empatou quatro).



Em relação à estatística, de notar que os últimos doze embates entre estas duas equipas tiveram menos de três golos, um registo que verificou também nas últimas sete partidas do Boavista. Já quanto ao Belenenses, perdeu seis derrotas nos últimos sete encontros fora de casa, tendo também sofrido pelo menos dois golos nesse mesmo número de partidas.

CÓD 126 Boavista 1.83 Empate 3.16 Belenenses SAD 4.48