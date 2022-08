Boavista-Benfica: águia com deslocação perigosa

CÓD 108 Boavista 7.55 Empate 4.65 SL Benfica 1.37

A viver um arranque de temporada a todo o gás, com seis vitórias em seis jogos, 17 golos marcados e 2 sofridos, o Benfica visita este sábado o reduto do Boavista, num duelo da 4.ª jornada da Liga no qual parte em busca da sua terceira vitória da época - tem uma partida em atraso.Do lado oposto, os axadrezados contam com três jogos disputados e têm os mesmos 6 pontos que os encarnados, mas tal como referimos têm uma partida a mais em comparação com as águias.Neste jogo, os axadrezados não contarão com Yusupha Njie, Ricardo Mangas e Miguel Reisinho, ao passo que o Benfica tem Lucas Veríssimo de baixa e Otamendi suspenso. Isso obrigará Roger Schmidt a encontrar um parceiro para Morato, que sairá da dupla Jan Vertonghen-António Silva. Há ainda dúvidas quanto a Gonçalo Ramos, que tem denotado fadiga.Olhando a dados estatísticos, note-se que o Boavista marcou e sofreu em cinco dos últimos sete jogos. Do lado encarnado, de destacar as doze vitórias seguidas (contando duelos de preparação) e o facto de nos últimos sete jogos ter sido a primeira equipa a marcar. Por outro lado, oito dos últimos dez duelos das águias tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o Benfica leva quatro jogos seguidos sem perder e sempre a marcar ao Boavista. Dos últimos dez apenas por uma vez não foi a primeira equipa a marcar. Já em seis dos últimos oito viram-se 3 ou mais golos e tentos de ambas as equipas.