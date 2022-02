Boavista-Benfica: encarnados de olho na Champions?

CÓD 177 Boavista 6.46 Empate 4.57 SL Benfica 1.4

Jogo de abertura da jornada 23 do campeonato nacional, com o terceiro colocado Benfica a visitar o reduto do Boavista, o 12.º colocado, com 21 pontos, menos 29 do que os encarnados.A poucos dias de uma eliminatória decisiva da Champions, diante do Ajax, o clube da Luz poderá chegar a este jogo com algumas rodagens, ainda que o facto de terem a possibilidade de ficar a apenas 1 ponto (de forma provisória) do Sporting possa fazer Nélson Veríssimo apostar as fichas todas.Os encarnados, refira-se, elvam cinco jogos seguidos a sofrer e a marcar, sendo que em quatro desses duelos o marcador teve pelo menos 3 golos. Nos dois mais recentes as águias venceram, ganhando por 3-1 ao Tondela e por 2-1 ao Santa Clara.Quanto ao Boavista, não vence há oito partidas e leva também oito jogos a sofrer golos (mas também a marcar). Apesar desse registo de golos de ambas as equipas, apenas dois dos últimos nove duelos do Boavista tiveram mais do que 2 golos. Note-se, por fim, que os axadrezados foram a primeira equipa a encaixar golo nos últimos cinco jogos.Quanto ao confronto direto, o Benfica leva três triunfos seguidos. A turma da Luz foi a primeira a marcar em nove dos últimos dez embates, sendo que em oito deles foi também para o descanso na frente. Em cinco dos últimos sete viram-se golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total. Uma das exceções foi já esta época, com o empate que se registou na final four da Taça da Liga, a um golo.