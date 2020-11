Boavista-Benfica: líder visita pantera ainda sem vitórias

Partida de fecho da jornada 6 da Liga NOS, com o líder Benfica a visitar o reduto do Boavista, numa partida na qual visitará um Estádio do Bessa que normalmante costuma trazer trabalho extra aos encarnados.



Na frente com 15 pontos, fruto de cinco vitórias nas cinco partidas já disputadas, o Benfica vai em sete jogos seguidos a triunfar (contando os jogos da Liga Europa), uma série que prolongou na quinta-feira, com uma vitória convincente diante do St. Liège, num jogo no qual Jorge Jesus teve a chance de trocar algumas peças. Mudanças que, ainda assim, não mudaram a tendência recente, com o conjunto da Luz a ser a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente pelo 7.º encontro seguido.



Quanto ao Boavista, entra nesta jornada no penúltimo posto, ainda sem qualquer triunfo na Liga NOS - o melhor que conseguiu foram três empates. Para piorar as contas, pelo menos para os axadrezados, já lá vão onze jogos a sofrer golos, numa série que dura já desde a temporada transata.



E por falar em golos, note-se que o Benfica marcou pelo menos dois golos nos seus últimos oito encontros da Liga NOS, ao passo que no mesmo período o Boavista apenas conseguiu marcar em dois. Por outro lado, o Benfica vai em cinco triunfos seguidos diante do Boavista, sendo que nos três mais recentes conseguiu marcar mais do que 3 golos.



Continuando nos golos, note-se que apenas um dos últimos oito não teve mais do que 3 golos, sendo que em apenas dois dos últimos oito não hovue golos de ambas as equipas. A finalizar, de referir apenas que o Boavista leva já 12 jogos consecutivos a sofrer frente às águias.



Relativamente a baixas nas duas equipas, Javi García vai falhar o reencontro com o Benfica por ter sido expulso na ronda passada, ao passo que Angel Gomes e Adil Rami são dúvidas. Do lado encarnado as baixas são as de André Almeida, Alex Grimaldo e Mile Svilar. Os dois primeiros, habituais titulares, devem ser substituídos por Gilberto e Nuno Tavares.

CÓD 149 Boavista 10.16 Empate 5.9 SL Benfica 1.27