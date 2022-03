Boavista-FC Porto: dérbi da Invicta anima noite de domingo

CÓD 108 Boavista 6.6 Empate 4.54 FC Porto 1.39

Vindo do adeus à Liga Europa, o FC Porto volta este domingo às lides internas, para um dérbi da Invicta no qual tentará cimentar a sua liderança no campeonato nacional. Os dragões jogarão já depois do Sporting, pelo que nesta partida, a disputar no Bessa, entrarão já a saber o que fizeram os rivais, mas uma coisa é certa: no final da ronda a liderança continuará a ser portista.Com 70 pontos, o FC Porto enfrenta este jogo sem a contribuição de Wilson Manafá, mas é provável que se apresente com alguns elementos frescos - especialmente Otávio -, até porque Sérgio Conceição fez alguma rotação no duelo com o Lyon. O dragão chega a este jogo numa sequência de 54 jogos seguidos sem perder no campeonato, sendo que em 18 dos últimos 21 encontros conseguiu marcar sempre pelo menos 2 golos.Quanto ao Boavista, neste jogo sem Yanis Hamache e Miguel Reisinho, vem de seis jogos seguidos sem perder, sendo que nos últimos cinco encontros caseiros empatou sempre. Por outro lado, em nove dos últimos dez jogos do Boavista houve golos de ambas as equipas sendo que em oito deles os boavisteiros foram mesmos os primeiros a sofrer.Quanto ao confronto direto, o FC Porto leva 16 jogos seguidos sem perder diante do Boavista, sendo que em 15 deles conseguiu marcar pelo menos um golo. Falando em golos, os dragões não sofrem diante dos rivais fora de casa há dez partidas. Na primeira volta, no Dragão, houve triunfo portista por 4-1.