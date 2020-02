Boavista-Gil Vicente: em busca da vitória

Vindos de derrotas diante dos dois grandes de Lisboa, Boavista e Gil Vicente encontram-se este sábado pelas 20h30 no Bessa, numa partida na qual estarão frente a frente duas formações colocadas na zona intermédia da tabela, apenas separadas por dois pontos e duas posições.



Mais bem colocados estão os axadrezados, no nono posto com 28 pontos, uma equipa que nesta partida não poderá contar com o suspenso Neris. Do lado oposto, com Zakaria Naidji, Rubén Ribeiro e Rodrigão em dúvida, mas com Hugo Vieira a espreitar a estreia, o Gil Vicente procurará um resultado que não consegue desde 2009, quando venceu pela última vez em casa do Boavista.



Neste particular, refira-se, o Boavista não perde com o Gil Vicente há quatro partidas, sendo uma delas de preparação, disputada na pré-temporada deste ano.

CÓD 123 Boavista 2.19 Empate 2.95 Gil Vicente 3.43