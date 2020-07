Boavista-Marítimo: insulares tentam dar continuidade à série de bons resultados

O Boavista recebe, esta quarta-feira, o Marítimo em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga NOS, um encontro que colocará frente a frente duas formações separadas apenas por quatro pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Boavista, de Daniel Ramos, posiciona-se no 9.º lugar, com 38 pontos, fruto de dez vitórias, oito empates e 12 derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que a formação insular, liderada por José Gomes, é 12.ª classificada, com 34 pontos, após somar oito triunfos, dez empates e 12 derrotas na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, os axadrezados registaram três vitórias (Sp. Braga, Vitória de Setúbal e Santa Clara) e duas derrotas (FC Porto e Benfica), o mesmo registo foi também alcançado pelos maritimistas, que venceram nas receções ao Gil Vicente e Benfica e na deslocação à Cidade do Futebol, diante do Santa Clara, tendo perdido para o FC Porto e Portimonense.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Marítimo, com três triunfos contra dois do Boavista nos últimos cinco duelos entre as duas formações.