Boavista-Moreirense: arranca a jornada da Liga NOS

Encontro de abertura da jornada 20 da Liga NOS, com o Boavista a receber a visita do Moreirense, numa partida que colocará frente a frente o penúltimo e o oitavo, respetivamente.



Com 15 pontos, a turma axadrezada entra em campo a precisar urgentemente de pontuar, chegando a este jogo vinda de um dos melhores resultados dos últimos tempos, com o empate arrancado a ferros diante do FC Porto. Ainda assim, a turma do Bessa vai já em sete jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos seis foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo.



Quanto ao Moreirense, também vem de um empate diante de um grande, no caso o Benfica, mas o registo pontual (25) e recente é bem mais positivo, com apenas uma derrota nos últimos sete jogos da Liga - com três vitórias e três empates a apontar.



Em relação a confronto direto, o Moreirense leva cinco jogos seguidos a marcar ao Boavista e três sem perder. Em quatro dos últimos cinco viram-se golos de ambas as equipas, tal como sucedem em outubro do ano passado, com um empate a um em Moreira de Cónegos. Como será desta vez?

CÓD 130 Boavista 2.01 Empate 3.04 Moreirense 3.86