Boavista-P. Ferreira: castores ainda em busca da primeira vitória

CÓD 155 Boavista 1.93 Empate 3.25 P. Ferreira 3.9

Ainda sem qualquer vitória ou ponto, o P. Ferreira visita esta segunda-feira o reduto do Boavista, numa partida da 5.ª jornada do campeonato nacional na qual os castores irão ter pela frente uma formação que, em sentido inverso, tem 6 pontos, mas que leva duas derrotas consecutivas.Sem Bracali, Yusupha, Miguel Reisinho e Luís Santos, o Boavista vem de dois desaires diante do Casa Pia e Benfica, em dois jogos nos quais ampliou para três o número de partidas a sofrer pelo menos um golo. Nesses duelos foi a primeira equipa a sofrer, tal como sucedeu em cinco dos últimos sete jogos que disputou.Quanto ao Paços, não contará com Nicolás Gaitán, Luíz Carlos, Jorge Silva, Tiago Ilori e Butzke, tendo ainda Pedro Ganchas em dúvida. Os castores levam um péssimo registo esta época, com quatro derrotas, 10 golos sofridos e apenas 2 marcados. Dos quatro jogos desta época, apenas um não teve 3 ou mais golos, curiosamente o primeiro, na derrota diante do Gil Vicente.Em termos de confronto direto, o Boavista não perdeu nenhum dos últimos dez jogos com o Paços, tendo inclusivamente marcado em nove deles. Na época passada, em três jogos, o Boavista venceu dois (3-0 e 2-1) e empatou a um no mais recente.