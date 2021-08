Boavista-Paços de Ferreira: axadrezados ainda procuram vencer na Liga

Depois de uma derrota na ronda inaugural, o Boavista procura esta segunda-feira a primeira vitória no campeonato nacional, defrontando pelas 19 horas o P. Ferreira, numa partida da 2.ª jornada na qual terá pela frente uma equipa que, em sentido inverso, venceu no arranque (2-0 perante o Famalicão).



Com três jogos disputados nesta temporada, os axadrezados começaram bem, com duas vitórias em dois jogos na Taça da Liga, sem sofrer golos, mas acabaram depois por ser batidos na estreia no campeonato por 3-0 pelo Gil Vicente.



Quanto ao Paços, leva já quatro encontros nas pernas e curiosamente também perdeu no jogo mais recente, mas numa partida essencialmente a feijões diante do Larne, para a Conference League. Nas outras três, venceu sempre, marcando 7 golos e sofrendo apenas 1.



No que ao confronto direto diz respeito, o Boavista não perde há sete jogos com o Paços, tendo marcado sempre nos últimos seis jogos. Nos cinco mais recentes foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo, sendo que nessa mão cheia de jogos recentes o marcador teve sempre menos do que 3 golos.

CÓD 108 Boavista 2.68 Empate 2.95 P. Ferreira 2.79