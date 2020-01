Boavista-Portimonense: equipas não têm conseguido bons resultados

Boavista e Portimonense defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeonato português, num encontro que coloca frente a frente duas equipas que só venceram um dos seus últimos cinco jogos.



Os axadrezados posicionam-se, atualmente, na 9.ª posição da tabela classificativa, com 18 pontos, fruto de quatro triunfos, seis empates e quatro derrotas conseguidas até ao momento na prova.



Já a formação algarvia é 16.ª colocada, com 12 pontos, tendo amealhado até ao momento apenas dois triunfos, somando ainda seis empates e seis derrotas para o campeonato.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Portimonense com três triunfos contra dois do Boavista.

CÓD 102 Boavista 2.12 Empate 3.04 Portimonense 3.48