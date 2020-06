Boavista-Santa Clara: açorianos motivados após triunfo sobre o Benfica

O Boavista recebe, este domingo, o Santa Clara em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS, um duelo que irá disputar-se, à porta fechada, no Estádio do Bessa, às 21h15.

À entrada para esta jornada, o Boavista posiciona-se no 10.º lugar, com 35 pontos, fruto de nove vitórias, oito empates e onze derrotas, enquanto que o Santa Clara é 8.º classificado, com 38 pontos, após somar dez triunfos, oito empates e dez derrotas até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Boavista somou dois triunfos (Sp. Braga e Vitória de Setúbal), um empate (Tondela) e duas derrotas (Moreirense e FC Porto), ao passo que o Santa Clara somou dois triunfos (Sp. Braga e Benfica) e três empates (Gil Vicente, Vitória de Setúbal e Portimonense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira superioridade do Boavista com três triunfos nos últimos cinco duelos diante do Santa Clara, com os açorianos a vencerem os outros dois confrontos.