Boavista-Santa Clara: voltar a vencer na mira

Encontro da 13.ª jornada da Liga NOS, com Boavista e Santa Clara a encontrarem-se pelas 20h30 de sábado no Bessa, numa partida que colocará frente a frente o 17.º e o 7.º colocados, respetivamente.



Será um duelo entre duas equipas a viver temporadas bem distintas e até de certa forma inesperadas em relação ao que se previa no arranque da época. Os açorianos, com 14 pontos, estão em boa posição a meio da tabela, ao passo que os axadrezados, com menos 4, estão no penúltimo posto, com apenas 1 ponto sobre o último colocado.



Ambas as equipas entram em campo vindas numa série de jogos sem ganhar, ainda que no caso do Boavista a situação seja pior, já que são seis os duelos sem ganhar (duas derrotas e quatro empates), contra os três dos açorianos (duas derrotas e um empate).



Por outro lado, e aí em sentido favorável ao Boavista, os axadrezados levam já três vitórias seguidas diante do Santa Clara, sendo que nos últimos seis conseguiram sempre marcar. Nessa meia dúzia de jogos, refira-se, o Santa Clara venceu dois e perdeu quatro.

