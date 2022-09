Boavista-Sporting: leão procura manter história no Bessa

CÓD 153 Boavista 6.25 Empate 4.2 Sporting CP 1.47

Moralizado pelos resultados recentes, especialmente pelo triunfo conseguido diante do Tottenham a meio da semana, o Sporting visita este sábado o reduto do Boavista, numa partida da 7.ª jornada do campeonato nacional na qual os leões, sétimos com 10 pontos, encontrarão uma formação que ocupa a quinta posição, com 12.Mais acima na tabela, os axadrezados chegam a este jogo vindos de duas vitórias, diante de Paços de Ferreira e Arouca, ainda que curiosamente em apenas um dos últimos cinco jogos não tenha sido a primeira equipa a sofrer. Aliás, esta temporada em seis jogos apenas por duas vezes não sofreu golos. Quanto ao Sporting, vindo das tais quatro vitórias seguidas, também não sofreu nesses mesmos quatro encontros, conseguindo marcar 11 golos.Em relação ao confronto direto, o Sporting leva cinco vitórias seguidas e 17 encontros consecutivos sem perder. Nos últimos cinco ganhou e não sofreu golo, tendo chegado ao intervalo na frente em quatro desses jogos. Na época passada houve triunfo em Alvalade por 2-0 e por 3-0 no Bessa.