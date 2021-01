Boavista-Sporting: líder em busca de novo triunfo

Líder isolado na tabela da Liga NOS, com 36 pontos, o Sporting visita esta terça-feira o reduto do último colocado Boavista, numa partida na qual terá pela frente a formação que ocupa o posto inverso na tabela (o último, 18.º, com 11 pontos).



Moralizado pelo triunfo no fim de semana na final da Allianz CUP, mas também pelo facto de ainda não ter perdido no campeonato, o Sporting chega a este jogo com a expectativa de triunfar até porque dentro de uma semana há dérbi de Lisboa diante do Benfica. Os leões, refira-se, foram a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos.



Quanto ao Boavista, não vence há oito partidas e no campeonato apenas tem um triunfo - curiosamente diante do Benfica. Por outro lado, os axadrezados têm apenas 14 golos marcados e 24 sofridos.



Quanto ao confronto direto, o Sporting leva 13 jogos seguidos sem perder diante do Boavista e nove consecutivos a marcar. Desses nove duelos, os leões foram a primeira equipa a marcar em sete e também a equipa a chegar ao descanso na frente. Na época passada no Bessa houve empate a um e depois vitória leonina por 2-0.



Note-se, por fim, que o Sporting não poderá contar com Pote (suspenso) e Bruno Tabata (infetado com a Covid-19), havendo também no ar a questão da poupança em relação ao quarteto que está à 'bica' para o clássico - Coates, Neto, Palhinha e Nuno Santos. Já o Boavista apenas não pode contar com Miguel Reisinho.

CÓD 106 Boavista 5.91 Empate 4.11 Sporting CP 1.54