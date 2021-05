Boavista-Tondela: axadrezados obrigados a ganhar

Duelo entre equipas com posições invertidas em relação aos anos recentes, com o antepenúltimo Boavista a receber a visita do Tondela, num embate da 31.ª jornada da Liga NOS que colocará frente a frente uma equipa que luta para não descer com outra que, ainda que esteja nessa mesma luta, estará teoricamente numa situação bem mais tranquila.



Com 29 pontos, os axadrezados estão a 2 do Rio Ave, chegando a este duelo vindo de três jogos a sofrer e sem vencer. Ainda assim, há que referir que o Boavista marcou primeiro em cinco dos últimos seis duelos que disputou.



Quanto ao Tondela, com 35 pontos, chega a esta partida vindo de um empate e uma derrota, sendo que tem atrás de si uma sequência de nove duelos a sofrer golos. Por outro lado, note-se que os beirões marcaram em cinco deles.



Na primeira volta, no João Cardoso, o Tondela venceu por 3-1.

CÓD 169 Boavista 1.72 Empate 3.42 Tondela 4.24