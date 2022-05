Boavista-V. Guimarães: abertura de jornada no campeonato nacional

CÓD 157 Boavista 3.03 Empate 3.24 V. Guimarães 2.26

Na abertura da 33.ª e penúltima jornada do campeonato nacional, Boavista e Vitória SC encontram-se esta sexta-feira no Bessa, numa partida que colocará frente a frente duas formações que têm já a sua vida completamente resolvida.Os axadrezados, vindos de uma vitória sobre o Moreirense, contam com 36 pontos e estão no 11.º posto, podendo ainda assim conseguir concluir bem mais acima na tabela, visto que o 7.º lugar está à distância de apenas 2 pontos. Neste jogo sem o treinador Petit, Sebastián Pérez, Petar Musa e Ilija Vukotic, todos por suspensão, os do Bessa chegam a este jogo vindos de três jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em apenas um dos últimos cinco o marcador teve um total inferiora 3.Quanto ao Vitória, é 6.º colocado com 44 pontos, matematicamente ainda pode atingir o quinto posto, mas a verdade é que com 6 pontos pela frente a diferença de 4 para o Gil Vicente poderá ser difícil de reduzir. Ainda assim, os minhotos tentarão fazer a sua parte, isto num jogo no qual não contarão com sete elementos: Tomás Händel, Jorge Fernandes, Bruno Gaspar, Ricardo Quaresma, Rochinha e André Almeida. A equipa de Guimarães, refira-se, vem de três jogos seguidos sem perder, tendo sido a primeira a marcar em cinco dos últimos sete jogos que disputou.Quanto ao confronto direto, o Vitória leva três jogos seguidos sem sofrer e sempre a marcar ao Boavista (nesse período venceu dois jogos e empatou um). No capítulo dos golos, apenas dois dos últimos dez jogos entre estas duas equipas tiveram 3 ou mais golos. Um deles foi na época passada, no Minho, na vitória por 2-1 dos vimaranenses.