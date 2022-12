Boavista-V. Guimarães: clássico para cumprir calendário

CÓD 109 Boavista 2,6 Empate 2,9 V. Guimarães 2,25

Já apurado para os quartos-de-final da Allianz Cup, o Boavista recebe esta segunda-feira a visita do V. Guimarães, num clássico do futebol português que servirá apenas para defesa da honra, já que os minhotos não podem fazer melhor do que ganhar para fechar a sua campanha.Já os axadrezados, com duas vitórias em dois jogos, partem em busca da terceira vitória em outros tantos encontros, isto depois de terem ganho à BSAD e ao Vilafraquense. Quanto ao V. Guimarães, empatou as duas partidas.Em termos estatísticos, de realçar o facto do Boavista levar três jogos sem perder e ter sido a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco encontros. Já o V. Guimarães leva quatro encontros sem ser batido, tendo curiosamente sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos nove jogos.Quanto ao confronto direto, o V. Guimarães leva cinco jogos sem perder e sempre a marcar - ainda que tenha sofrido também em quatro deles. Por outro lado, apesar desse registo de golos nos últimos jogos, apenas por duas vezes nos últimos sete se viram 3 ou mais golos.