Boavista-V. Guimarães: duelo de animadores do mercado

No primeiro jogo com João Henriques no comando técnico, depois da saída inesperada de Tiago, o V. Guimarães tem esta segunda-feira uma sempre complicada visita ao Bessa, num embate da 4.ª jornada da Liga NOS que colocará frente a frente dois emblemas históricos do futebol nacional.



Equipas que animaram e marcaram os movimentos de mercado, com várias aquisições sonantes, tanto minhotos como o Boavista não tiveram o arranque desejado, algo que tentarão inverter neste duelo. Nesse sentido, os de Guimarães entram em campo vindos da vitória diante do Paços de Ferreira, ao passo que os boavisteiros chegam a este jogo vindos de um empate, o seu segundo da época.



Aliás, note-se que o Boavista vai em nove duelos consecutivos a sofrer, numa longa série que vem já da temporada passada. Como da época passada vem também o registo de golos de ambas as equipas e de pelo menos três tentos em cinco dos últimos sete duelos.



Quanto ao confronto direto, registe-se que sete dos últimos oito encontros entre estas duas equipas tiveram menos de três golos, sendo que o V. Guimarães sofreu sempre diante do Boavista nos mais recentes três duelos. Na época passada, por exemplo, empatou em casa e perdeu no Bessa. Como será desta vez?

CÓD 163 Boavista 3.84 Empate 3.21 V. Guimarães 2.08