Boavista-V. Setúbal: triunfo pode dar permanência

Ainda que a matemática neste caso não seja exata, Boavista e V. Setúbal podem esta quinta-feira deixar praticamente encerrada a questão da permanência na Liga NOS, isto caso consigam vencer o respetivamente encontro da 27.ª jornada do principal campeonato nacional.



Atualmente em 10.º, o Boavista é a equipa que entra em campo em melhor posição, mercê dos seus 32 pontos, mas também pelo facto de nesta retoma ter conseguido um resultado importante e motivador, ao vencer em casa do Sp. Braga por 1-0. Um resultado inesperado, que serviu para apagar a derrota da semana anterior aos pés do Moreirense.



Quanto ao Vitória, está duas posições abaixo, com menos 2 pontos, entrando nesta partida numa sequência de quatro jogos sem perder... mas de oito sem ganhar. Para mais, são já três os jogos seguidos a sofrer golos.



No que ao confronto direto diz respeito, o Boavista foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito encontros, sendo que em cinco dos últimos sete se registaram menos de três golos. Curiosamente, na primeira volta até foram os sadinos a primeira equipa a marcar, numa vitória por 1-0. Haverá vingança?

