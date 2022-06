Boca Juniors-Arsenal Sarandi: arranque do campeonato argentino

Boca Juniors e Arsenal Sarandi defrontam-se, este domingo, a partir das 23:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato argentino de futebol (Liga Profesional), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam registos recentes distintos.

Nos últimos cinco duelos até ao momento disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Boca Juniors registou quatro vitórias (Defensa y Justicia, Racing Club, Tigre e Deportivo Cali) e um empate (Corinthians), enquanto que o Arsenal Sarandi somou dois triunfos (Colón Santa Fé e Aldovisi), dois empates (Central Córdoba e Tigre) e um desaire (Barracas Central).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Boca Juniors, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Arsenal Sarandi a não conseguir melhor do que três empates nos outros embates realizados durante o já referido período de tempo.