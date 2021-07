Boca Juniors-Atlético Mineiro: arranca o 'mata-mata' da Libertadores

Arranca a disputada da fase final da Libertadores, com o Boca Juniors a receber esta terça-feira, pelas 23h15, a visita do Atlético Mineiro, num encontro da 1.ª mão dos 'oitavos' que colocará frente a frente o segundo do Grupo C e o primeiro do Grupo H.



Sem jogar desde finais de maio, o Boca Juniors entra em campo com mês e meio de paragem competitiva que podem fazer a diferença, ao passo que os brasileiros chegam a este jogo sem qualquer paragem e com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão.



Note-se, por fim, que este será o primeiro jogo entre estas duas equipas.