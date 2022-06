Boca Juniors-Banfield: visitantes levam quatro jogos seguidos sem perder

CÓD 136 Boca Juniors 1.93 Empate 3.1 Banfield 3.75

Em jogo da 6.ª jornada do campeonato argentino, Boca Juniors e Banfield encontram-se na madrugada de sábado na Bombonera, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 9 pontos, o Boca entra em campo mais bem colocado, mas a verdade é que perdeu na última partida que disputou no campeonato (diante do Union Santa Fe) e no duelo mais recente, para a Libertadores, foi travado pelo Corinthians (0-0). Com dois expulsos no tal jogo com o Union, o Boca sabe já que não poderá contar com Carlos Izquierdoz e Carlos Zambrano.Já o Banfield, tem 8 pontos e leva quatro jogos seguidos sem perder - tem duas vitórias e dois empates nesse período. Nota ainda para os golos, já que apenas dois dos últimos 10 jogos do Banfield tiveram um total superior a 2.Quanto ao confronto direto, o Boca leva 13 jogos seguidos sem perder diante do Banfield, uma equipa à qual em oito dos últimos nove jogos foi mesmo a primeira a conseguir marcar. A exceção foi precisamente o jogo mais recente, com o nulo de julho de 2021.