Boca Juniors-Corinthians: equipa de Vítor Pereira com teste de fogo

• Foto: Reuters

Depois do nulo registado no Rio de Janeiro, Boca Juniors e Corinthians encontram-se na madrugada de terça-feira em Buenos Aires, numa partida da segunda mão dos 'oitavos' da Libertadores que promete emoção do princípio ao fim.



Ambas as equipas descansaram as principais peças no fim de semana, mas o Corinthians chega a este jogo com várias baixas e muitas dores de cabeça para Vítor Pereira resolver. Por outro lado, estas duas formação vão nos mesmos três jogos consecutivos sem ganhar.



Em termos de golos, nota para alguns dados a ter em conta: apenas um dos últimos cinco jogos do Boca não teve 3 ou mais no total; o Corinthians leva três jogos sem marcar; apenas dois dos últimos dez jogos do Timão tiveram mais do que 2 golos.



Em termos de confronto direto, o Corinthians não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros com o Boca, sendo que nenhum dos sete duelos já disputados entre estas duas equipas teve mais do que 2 golos. Será este a exceção?

Por Record