Boca Juniors-Def. y Justicia: separados por um ponto na tabela

Encontro da 11.ª jornada do campeonato argentino, com o Boca Juniors a receber na madrugada de quarta-feira a visita do Def. y Justicia, num duelo que colocará frente a frente o 9.º e o 13.º, respetivamente - ainda que as duas equipas apenas estejam separadas por um ponto.



Com 14, o Boca chega a este jogo após 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, contando até agora com apenas 8 golos marcados e 7 sofridos. Já o Def. y Justicia tem, como dissemos, 13 pontos, garantidos em 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, para um registo de golos de 12 mracados e 10 sofridos.



Olhando ao registo recente dos dois conjuntos no campeonato, o Boca leva quatro jogos seguidos sem perder (três vitórias e um empate), ao passo que o Def. y Justicia vai em cinco duelos consecutivos, ainda que só tenha conseguido duas vitórias e três empates.



Quanto ao confronto direto, o Boca leve três vitórias seguidas e cinco encontros consecutivos a sofrer golos. No mais recente, disputado em abril, para a Copa da Liga, houve triunfo xeneize por 2-1. Como será desta vez?