Boca Juniors-Indep. Medellin: campeão argentino tem novo teste na Libertadores

Os argentino do Boca Juniors, onde jogam os ex-benfiquistas Eduardo Salvio e Lisandro López, recebem, na madrugada desta quarta-feira (00h30), os colombianos do Indepediente Medellín, em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo H da Libertadores, num encontro que coloca frente-a-frente duas formações que não conseguiram vencer no jogo de abertura.



Na primeira jornada, o Boca Juniors empatou (1-1) na visita ao terreno dos venezuelanos do Caracas, enquanto que o Indepediente Medellín perderam (1-2) na receção aos paraguaios do Libertad Asuncion.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Boca Juniors registou quatro vitórias (Central Córdoba, Godoy Cruz, Colón Santa Fé e Gimnasia La Plata, este último ofereceu a conquista do campeonato argentino) e um empate (Caracas), ao passo que o Indepediente Medellín somou um triunfo (Millonaros), dois empates (Atl. Tucuman e Atl. Nacional) e duas derrotas (Atl. Nacional e Libertad Asuncion).



Relativamente ao confronto direto recente, de destacar que ambas as formações contam com um triunfo cada nos últimos dois duelos travados.

CÓD 183 Boca Juniors 1.3 Empate 4.22 Indep. Medellin 7.69