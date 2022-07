Boca Juniors-Talleres: Pedro Caixinha com deslocação complicada

Equipa comandada por Pedro Caixinha, o Talleres (26.º, com 5 pontos) visita na madrugada deste domingo a mítica Bombonera, numa partida da 8.ª jornada do campeonato argentino na qual procurará voltar a vencer depois de seis encontros seguidos sem conseguir triunfar no campeonato.



Apesar de estar em melhor posição na tabela (está em 15.º, com 9 pontos), o Boca não está propriamente numa fase melhor, já que leva três derrotas consecutivas e, contando todas as provas, não venceu nenhum dos últimos cinco encontros.



Em termos de golos, nenhum dos últimos dez jogos do Talleres teve mais do que 2 golos no marcador, ao passo que no caso do Boca Juniors cinco dos últimos sete tiveram 3 ou mais. Por outro lado, ainda falando em golos, de notar que o Talleres foi a primeira equipa a encaixar em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.



Por fim, novamente quando ao confronto direto, apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais golos. Foi há ano e meio, na vitória por 2-1 do Talleres precisamente nesta mesma Bombonera. Depois, em mais dois duelos, o marcador ficou sempre num nulo.

