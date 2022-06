Boca Juniors-Unión Santa Fé: melhor ataque contra a pior defesa

CÓD 115 Boca Juniors 1.74 Empate 3.3 Unión Santa Fé 4.3

Segundo colocado na tabela do campeonato argentino, o Boca Juniors procura manter-se no topo da tabela, defrontando na madrugada deste sábado o Unión Santa Fé, uma equipa que entra em campo na 24.ª posição, com 4 pontos, menos 5 do que o adversário desta ronda.Com três vitórias e uma derrota, o Boca Juniors leva 10 golos marcados e 6 sofridos, um registo que representa o melhor ataque da prova, mas também uma das piores defesas. Já o Unión Santa Fé tem uma vitória, um empate e duas derrotas, tendo até ao momento 6 golos marcados e 10 sofridos - é a pior defesa.Em termos de golos, esse é um dado a ter em conta - o Boca leva três jogos a sofrer, ao passo que o Unión Santa Fé sofre há quatro partidas. Nos últimos cinco jogos do Unión Santa Fé houve pelo menos 3 golos, tendo ambas as equipas marcado em quatro deles.Quanto ao confronto direto, aí o registo de golos é baixo, com apenas um dos últimos seis jogos a ter 3 ou mais golos marcados no total. Na época passada o marcador finalizou em 1-1.