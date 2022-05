Bochum-Arm. Bielefeld: visitantes obrigados a ganhar

CÓD 162 Bochum 2.13 Empate 3.43 Arm. Bielefeld 3.15

Na abertura da 33.ª e penúltima jornada da Bundesliga, Bochum e Arm. Bielefeld encontram-se esta sexta-feira no Vonovia Ruhrstadion, num jogo no qual os visitantes vão jogar praticamente tudo na tentativa de escapar à descida direta ao segundo escalão.Atualmente com 27 pontos, o Arm. Bielefeld tem 6 de atraso para o 15.º colocado e apenas 2 para o Estugarda, pelo que o melhor que poderá eventualmente almejar será saltar para o 16.º lugar e disputar o playoff com o 3.º da 2.Bundesliga. Para tal, o Bielefeld tem necessariamente de vencer, isto num jogo ao qual chega vindo de nove jogos seguidos sem ganhar e sempre a sofrer pelo menos um golo. Nesses nove jogos foi sempre a primeira equipa a sofrer golo.Quanto ao Bochum, está tranquilo no 12.º posto com 39 pontos e o melhor que pode conseguir é subir ao 9.º posto, onde por agora está o Mainz com 42 pontos. A formação de Bochum vem de três jogos seguidos a sofrer golo, ainda que no duelo mais recente tenha surpreendido ao sofrer 3... e vencer diante do Borussia Dortmund (por 4-3).Quanto ao confronto direto, aí o Arm. Bielefeld pode ter alguma expectativa positiva, já que leva cinco jogos seguidos sem perder e sempre a marcar. Na primeira volta venceu por 2-0, num jogo no qual se confirmou a tendência para haver poucos golos: apenas dois dos últimos dez jogos tiveram pelo menos 3 no total.