Bochum-Borussia M'gladbach: separados por 2 pontos e duas posições

• Foto: Reuters

Encontro da 27.ª jornada da Bundesliga, com um embate entre duas equipas separadas por 2 pontos e por duas posições. Em melhor posição está o Bochum, com 32 no 11.º lugar, ao passo que os visitantes têm 30, no 13.º posto.



Sem Simon Zoller, Luis Hartwig, Maxim Leitsch, Cristian Gamboa, Robert Tesche e Milos Pantovic para este jogo, o Bochum acumula onze encontros seguidos a sofrer golo, sendo que em seis dos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Por outro lado, em seis dos últimos sete jogos disputados houve golos de ambas as equipas.



Quanto aos visitantes, ganharam na partida mais recente, ao triunfarem na recente ao Hertha Berlim, por 2-0. A questão aqui é mesmo o balanço fora de portas, com apenas dois triunfos e três empates em 13 partidas. Relativamente a golos, oito dos últimos dez jogos do Borussia tiveram pelo menos 3 no total. Em termos de individualidades, Mamadou Doucouré, Jonas Hofmann e Nico Elvedi são baixas.



Quanto ao confronto direto, o destaque vai para os golos, com pelo menos 3 no total e com ambas as equipas a marcar nos últimos cinco embates. Nessa mão cheia de jogos o balanço foi de três vitórias do Bochum e duas do Borussia, curiosamente ambas conseguidas nos últimos dois encontros.

Por Record

