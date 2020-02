Bochum-Estugarda: visitantes na luta pela subida

No fecho da jornada 22 da 2.Bundesliga, Bochum e Estugarda encontram-se esta segunda-feira no Vonovia Ruhrstadion, num duelo que colocará frente a frente o 14.º e o 3.º colocados, respetivamente.



Separados por onze posições e 15 pontos, Bochum e Estugarda chegam a este encontro vindos de uma vitória na semana passada, ainda que a formação forasteira esteja num melhor momento desde a paragem de inverno, com duas vitórias e um empate, contra um triunfo e duas derrotas dos de Bochum.



A atuar em casa, refira-se, o Bochum vem de duas derrotas seguidas e na presente temporada apenas venceu três jogos em onze. Pelo meio empatou seis jogos (cinco deles de forma consecutiva) e perdeu dois, os mais recentes.



Na primeira volta, refira-se, o Estugarda venceu por 2-1. Como será desta vez?