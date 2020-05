Bochum-FC Heidenheim: recomeça a 2.Bundesliga

Poucas horas antes do retorno do futebol de primeiro escalão na Alemanha, Bochum e Heidenheim dão o pontapé de saída da 26.ª jornada da 2.Bundesliga, num encontro à porta fechada que colocará frente a frente o 15.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Com 41 pontos, o Heidenheim entra em campo a espreitar a posição de acesso ao playoff de subida, sabendo que uma ponta final forte poderá ser determinante para conseguir uma subida ao primeiro escalão. Quanto ao Bochum, com 28 pontos, está precisamente na situação inversa, já que tem o antepenúltimo Wiesbaden à espreita, mas neste caso para o playoff de despromoção.



Sem jogar há dois meses, a verdade é que pouco valem a estatísticas neste momento, mas mesmo assim convém atender a alguns pormenores, nomeadamente o confronto direto recente, com vantagem do Bochum, com duas vitórias nos mais recentes jogos, ambos disputados em 2019.



Por outro lado, de notar que o mesmo Bochum ainda não venceu qualquer jogo em casa no presente ano civil, somando já quatro partidas consecutivas sem ganhar no seu reduto. Do lado oposto estará uma equipa que curiosamente tem tido um bom registo longe de casa em 2020, com duas vitórias e duas derrotas até ao momento. Como será desta vez?

CÓD 137 Bochum 2.35 Empate 3.11 FC Heidenheim 2.57