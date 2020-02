Bochum-Hamburgo: registos distintos travam força num frente a frente... equilibrado

Bochum e Hamburgo defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 20.ª jornada do segundo escalão alemão de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações com registos muito diferentes até este momento na temporada.



À entrada para esta jornada, o Bochum posiciona-se na 15.ª posição, com 20 pontos, fruto de quatro vitórias, oito empates e sete derrotas, enquanto que o Hamburgo é 3.º classificado, com 34 pontos, fruto de nove triunfos, sete empates e três derrotas.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Bochum registou duas vitórias (Aue e Hannover) e três derrotas (Arminia Bielefeld, Regensburg e Greuther Furth), ao passo que o Hamburgo venceu um (Nuremberga), empatou dois (Darmstadt e Sandhausen) e duas derrotas (Heidenheim e VfL Osnabruck).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos do Hamburgo contra um do Bochum, tendo-se registado ainda dois empates entre as duas equipas, ambos por 0-0.

CÓD 221 Bochum 3.62 Empate 3.37 Hamburgo 1.77