Bodø/Glimt-Dínamo Zagreb: duas equipas em bons momentos na luta pela Champions

Depois de terem superado as rondas preliminares, Bodø/Glimt e Dínamo Zagreb encontram-se esta terça-feira para o arranque da disputa do derradeiro degrau antes da fase de grupos da Liga dos Campeões. O primeiro encontro disputar-se-á em solo norueguês, com o Bodø/Glimt a ter aí uma chance de se destacar.A formação norueguesa chega a esta ronda depois de ter deixado pelo caminho três eliminatórias, ao afastar KI, Linfield e Zalgiris. Já o Dínamo Zagreb disputou apenas duas rondas, afastando o Shkupi e Ludogorets.Ambas as equipas têm bastante rodagem na nova época, em especial o Bodø/Glimt, que já leva 18 jornadas disputadas no campeonato norueguês (a Liga nórdica disputa-se num formato distinto do croata). Quanto ao Dínamo, apesar de ter menos jogos, a verdade é que tem já dez jogos disputados em 2022/23, com três empates e sete vitórias.Olhando a esses últimos jogos, de notar que o Bodø/Glimt não perdeu nenhum dos últimos sete, tendo sido a primeira equipa a marcar em seis desses duelos. Quanto ao Dínamo Zagreb, contando jogos de preparação leva 20 encontros seguidos sem perder, o que demonstra bem o seu bom momento.