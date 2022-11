Bodø/Glimt-PSV Eindhoven: holandeses têm de ganhar e esperar 'ajuda' inglesa

CÓD 127 Bodø/Glimt 3,1 Empate 3,75 PSV Eindhoven 2,05

Com 10 pontos, e ainda a sonhar com o apuramento direto para a próxima fase, o PSV Eindhoven visita esta quinta-feira o reduto do Bodø/Glimt, numa partida na qual só a vitória interessa aos holandeses, já que para serem primeiros têm de ganhar e esperar que o Zurique surpreenda o Arsenal (12 pontos).Sem depender de si, o PSV entra em campo vindo de duas vitórias seguidas, uma delas diante do Arsenal, tendo sido ainda a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos. Em termos individuais, Yorbe Vertessen, Olivier Boscagli, Ismael Saibari, Marco van Ginkel e Kjell Peersman são baixas certas.Quanto ao Bodo/Glimt, ainda está na luta pelo 3.º lugar, que vale a 'descida' à Conference League, ainda que tenha tudo do seu lado, já que uma vitória garante automaticamente a continuidade na Europa - tem mais 1 ponto do que o Zurique. Os noruegueses, refira-se, perderam os últimos dois jogos, duelos nos quais o marcador teve 3 ou mais golos, tal como em sete dos últimos oito.Em termos de confronto direto, houve um empate a um golo em Eindhoven, em setembro.