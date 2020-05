Bohemians 1905-FK Teplice: formações com percursos idênticos travam forças

Bohemians 1905 e FK Teplice defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato de futebol da República Checa, num encontro que irá realizar-se à porta fechada devido ao surto de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Bohemians 1905 posiciona-se no 11.º lugar, com 27 pontos, fruto de sete vitórias, seis empates e onze derrotas, enquanto que o Teplice é 12.º colocado, com o mesmo número de pontos que o adversário, após ter somado seis triunfos, nove empates e nove derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados - entre particulares e oficiais -, o Bohemians 1905 registou duas vitórias (ambas a JIhlava) e três empates (Liberec e duas vezes com o Milada Boleslav), ao passo que o Teplice somou duas triunfos (Usti nad Labem e Liberec), um empate (Slovacko) e duas derrotas (Sigma Olomouc e Karvina).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio no frente a frente entre as duas equipas com Teplice e Bohemians 1905 a registarem dois triunfos cada e um empate pelo meio.