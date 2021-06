Bolívia-Argentina: com golos em perspetiva

Encontro de extremos no Grupo A da Copa América, com a líder Argentina a jogar em Cuiabá com a última colocada Bolívia, num duelo de opostos e também de realidades. Os argentinos, grandes candidatos ao título, tem 7 pontos fruto de duas vitórias e um empate, ao passo que os bolivianos têm por derrotas os três jogos disputados.



Sem perder há 16 jogos, a Argentina é clara favorita neste embate, no qual terá pela frente uma turma boliviana que leva 21 jogos seguidos a sofrer golos, que não vence há quatro e que perdeu os últimos três. Em seis dos últimos oito jogos foi a primeira equipa a encaixar, sendo que em oito dos últimos dez, apesar de ter sofrido, também marcou. E por falar em golos, note-se que a Argentina entrou a ganhar nos últimos seis jogos.



Quanto ao confronto direto, o registo é favorável aos argentinos, que nos últimos seis jogos venceram cinco e perderam apenas num. Curiosamente no único disputado em La Paz, um reduto habitualmente problemático por conta da altitude a que se disputa.

CÓD 117 Bolívia 15.99 Empate 6.04 Argentina 1.11