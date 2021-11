Bolonha-AS Roma: equipa de Mourinho em ação

CÓD 120 Bolonha 2.9 Empate 3.3 AS Roma 2.15

Poucos dias depois de ter vencido diante do Torino, por 1-0, a Roma de José Mourinho procura continuar a sua recuperação na tabela da Serie A, quando pelas 17h30 desta quarta-feira visitar o reduto do Bolonha, uma equipa a assinar um campeonato interessante, com 21 pontos em 14 jornadas.Com 25 pontos, fruto de 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, a Roma tem 24 golos marcados e 15 sofridos na Serie A. A equipa de Mourinho vem de três vitórias seguidas sem sofrer golos, sendo que em cinco dos últimos sete jogos da formação romana houve pelo menos 3 golos no total. A exceção foi o mais recente e o primeiro da série de três vitórias seguidas.Quanto ao Bolonha, vem de um triunfo sobre o Spezia por 1-0, sendo que nos últimos cinco duelos venceu três e perdeu outros dois.No confronto direto, a Roma venceu os dois jogos disputados na época passada, com 6 golos marcados e apenas 1 sofrido. O Bolonha leva já cinco encontros seguidos a sofrer diante dos romanos, sendo que em quatro desses duelos foi mesmo a primeira equipa a encaixar.