Bolonha-Benevento: empatados na tabela

Na abertura de mais uma jornada da Serie A, no caso a 22.ª, Bolonha e Benevento encontram-se esta sexta-feira pelas 19h45 no Renato Dall'Ara, numa partida na qual estarão em confronto duas formações com os mesmos 23 pontos e que estão apenas separadas pelos golos, até porque o registo de vitórias, empates e derrotas é igual.



Vindo de uma vitória diante do Parma, o Bolonha será a equipa que em teoria estará mais moralizada, até porque do outro lado estará um Benevento que não venceu nenhum dos últimos cinco encontros e que sofreu sempre nos últimos sete - em cinco deles foi a primeira equipa a sofrer. Por outro lado, note-se que em cinco dos últimos viram-se pelo menos 3 golos no marcador e tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, com três jogos na conta, o Bolonha tem duas vitórias e perdeu um jogo, curiosamente o mais recente, disputado em outubro, com vitória do Benevento por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 150 Bolonha 1.77 Empate 3.58 Benevento 4.07