Bolonha-Inter de Milão: líder da Serie A em ação

Encontro da 29.ª jornada da Serie A, com o destacadíssimo líder Inter Milão a visitar o reduto do Bolonha, o 11.º à entrada da ronda deste fim de semana. Com 65 pontos, o Inter leva já oito encontros seguidos sem perder e seis consecutivos a ganhar, ao passo que o Bolonha, com 34, venceu os últimos dois, mas nos seis anteriores venceu triunfou em apenas mais dois e perdeu também em dois.



Por outro lado, o Bolonha sofre golos há quatro partidas, sendo que em cinco dos últimos marcou e sofreu. Quanto ao Inter, para lá da série positiva, vai em seis jogos seguidos a ser a primeira equipa a marcar, sendo que em cinco deles o marcador viu pelo menos um total de 3 golos.



Por fim, o confronto direto. Aí há a realçar o aspeto dos golos também. Em cinco dos últimos sete encontros viram-se golos de ambas as equipas, sendo que em cinco dos mais recentes seis registaram-se pelo menos 3 golos. Para mais, o Inter leva quatro partidas seguidas a sofrer diante do Bolonha, ainda que tenha marcado também em três deles - nos mais recentes. Na primeira volta, em dezembro, venceu por 3-1 e esperará certamente repetir o feito este sábado, de forma a manter-se líder com 6 pontos de avanço para o Milan.

CÓD 179 Bolonha 5.84 Empate 4.29 Inter de Milão 1.42