Bolonha-Joventut: hora de decisões na Eurocup

Chegou a hora das decisões na Eurocup, com os italianos do Bolonha a receberem a visita dos espanhóis do Joventut, na primeira partida da série dos quartos-de-final.



Melhor equipa na fase regular, com dez vitórias em outros tantos encontros, os italianos entram nesta série e em todo o playoff com o fator casa do seu lado, algo que poderá ser determinante na obtenção de resultados positivos. Já os espanhóis, foram a segunda melhor equipa, com oito triunfos e duas derrotas.



Sem jogar para a Eurocup há duas semanas, os italianos venceram um e perderam o outro jogo que disputaram para o seu campeonato, ao passo que os espanhóis triunfaram nas duas partidas que disputaram.



Por fim, nota para o registo pontual na última dezena de jogos de ambas as equipas. O Bolonha conseguiu 87 para um total de 166, ao passo que no caso do Joventut o registo é de 86 e de 175 no total. Por isso, é bem provável que a pontuação seja elevada neste encontro, sempre acima dos 160.