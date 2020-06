Bolonha-Juventus: regresso às vitórias na mira de Ronaldo

Vinda de dois jogos seguidos sem vencer e sem marcar nesta retoma - sempre em jogos da Taça de Itália -, a Juventus procura à terceira finalmente regressar aos golos e às vitórias, tendo esta segunda-feira pela frente o Bolonha, uma equipa que chega a este duelo na décima posição, com 34 pontos.



Atualmenten o topo da tabela da Serie A, com 63 pontos, a equipa de Cristiano Ronaldo não joga para o campeonato há mais de três meses e meio, sendo que antes da paragem vinha de três triunfos consecutivos, incluíndo um sempre moralizador diante do Inter Milão.



Quanto ao Bolonha, perdeu os seus últimos três encontros, sendo que chega a este duelo numa incrível sequência de 22 partidas sempre a sofrer golos - em cinco dos últimos seis foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Uma estatística negativa que também se amplia para o confronto direto, já que a Juventus vai em oito jogos seguidos a ganhar ao Bolonha, conseguindo naturalmente marcar em todos os duelos. Por outro lado, são já 17 duelos consecutivos sem perder para a Vecchia Signora sem perder ante o Bolonha. Na primeira volta, por exemplo, a Juve ganhou por 2-1, numa partida na qual Cristiano Ronaldo marcou um golo. Irá repetir a dose?

CÓD 124 Bolonha 5.12 Empate 3.88 Juventus 1.58