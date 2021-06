Bolonha-Olimpia Milano: pode haver campeão em Itália

Com três vitórias nos três encontros já disputados nesta final, o Bolonha pode esta sexta-feira sagrar-se campeão italiano, bastando para tal que consiga repetir aquilo que fez nos encontros recentes: triunfos com relativa facilidade.



Depois de ter ganho por 83-77, 76-58 e 83-72, o conjunto de Bolonha parte em busca de novo triunfo, que lhe permitiram ainda alcançar a décima vitória consecutiva. Se o fizer, irá colocar a cereja no topo do bolo de uma fase final de época na qual tem em Miloš Teodosic a sua principal figura, com os 17,5 pontos e 6,3 assistências que tem nesta fase final de temporada.



Curiosamente, estes três jogos seguidos a vencer do Bolonha são totalmente inversos ao que se viu nos encontros iniciais da época, onde foi o Olimpia Milano a vencer, e também com relativa tranquilidade: 75-68, 73-68 e 94-84. Uma história que muda agora de figura, mas que vai mantendo a tendência a nível pontual, com um registo médio da última dezena de jogos em torno dos 160.